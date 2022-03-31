СМИ: Квартиру Зеленского в Крыму национализируют

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Квартиру Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой добавили в список имущества украинских олигархов и политиков, которое необходимо национализировать в Крыму. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона.

— В список имущества, которое подпадает под национализацию, также будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии, — цитирует своего собеседника агентство.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове рассматривают возможность изъять на полуострове имущество украинских бизнесменов, выступающих за дестабилизацию обстановки. Подобные предприниматели, считает он, не должны иметь прибыль в Крыму. Против таких бизнесменов будут приниматься жесткие меры.

Во вторник, 29 марта, помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский рассказал, что Киев не станет возвращать Крым и Донбасс военным путем. По его словам, предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на эти территории.

Президент США Джо Байден заявил, что Киеву необходимо решить самому, стоит ли ему идти на территориальные уступки на переговорах с Россией. При этом он выразил мнение, что украинскому государству не придется делать этого.