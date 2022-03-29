Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мединский: Украина отказалась от попыток вернуть Донбасс и Крым силой

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Мединский: Украина отказалась от попыток вернуть Донбасс и Крым силой
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Украина не будет пытаться вернуть Крым и Донбасс военным путем. Об этом сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский во вторник, 29 марта.

— В целях реализации внеблокового безъядерного статуса, дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины, рассказал помощник прехидента.

Он уточнил, что предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на территорию Крыма и Донбасса. Это означает, что Киев не будет принимать попыток вернуть эти регионы военным путем. Это будет возможно сделать только при помощи переговоров, передает РИА Новости.

— Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход, — добавил Мединский.

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились 29 марта. Они длились около трех часов. Встреча проходила во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме.

После завершения переговоров Мединский заявил, что российская сторона получила от украинских переговорщиков предложение о заключении мирного договора и делает два шага навстречу Киеву для деэскалации. Он также отметил, что Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Читайте также:
Украина Владимир Мединский Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте