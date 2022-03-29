Мединский: Украина отказалась от попыток вернуть Донбасс и Крым силой

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Украина не будет пытаться вернуть Крым и Донбасс военным путем. Об этом сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский во вторник, 29 марта.

— В целях реализации внеблокового безъядерного статуса, дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины, рассказал помощник прехидента.

Он уточнил, что предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на территорию Крыма и Донбасса. Это означает, что Киев не будет принимать попыток вернуть эти регионы военным путем. Это будет возможно сделать только при помощи переговоров, передает РИА Новости.

— Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход, — добавил Мединский.

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились 29 марта. Они длились около трех часов. Встреча проходила во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме.

После завершения переговоров Мединский заявил, что российская сторона получила от украинских переговорщиков предложение о заключении мирного договора и делает два шага навстречу Киеву для деэскалации. Он также отметил, что Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.