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Премьер Японии заявил, что страна останется частью проекта «Сахалин-2»

Араз Салехов

В мире
Премьер Японии заявил, что страна останется частью проекта «Сахалин-2»
Фото: Pixabay

Япония не планирует выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», так как Токио заинтересовано в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках. Об этом в четверг, 31 марта, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

— Это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ. Мы не намерены из него выходить, — цитирует политика ТАСС.

До этого японское правительство обнародовало список российских товаров и материалов, которые заменить в краткосрочной перспективе будет проблематично. В частности, в список вошли семь позиций: нефть, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), используемый при производстве полупроводников газ, палладий, ферросплавы для производства стали и ферросплавы для производства нержавеющей стали.

Также министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что на данном этапе Токио изучает решение Москвы принимать оплату за газ у недружественных стран в рублях. По его словам, японские власти не понимают, каким образом будет работать данный механизм.

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