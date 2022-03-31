Более 90 тысяч москвичей за четыре года оформили полис ОМС онлайн
За четыре года жители столицы более 92 тысяч раз воспользовались услугой электронного оформления полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) на портале mos.ru. Об этом сообщила председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.
— Цифровизация услуг во всех сферах в Москве — стабильная тенденция последних лет. Перевод услуг в электронный вид делает процесс обращения за ними удобным и простым, а также экономит время горожан, — рассказала она.
По словам Шинкарук, услугу подачи заявлений на получение полиса ОМС онлайн запустили четыре года назад. До этого москвичам приходилось дважды лично обращаться в центр госуслуг или страховую медицинскую компанию — для подачи заявления и чтобы забрать готовый полис.
При онлайн-подаче заявления личный визит в центр госуслуг потребуется лишь для получения готового полиса. Председатель Комитета государственных услуг отметила, что данный сервис приобрел популярность у горожан. В прошлом году электронных заявлений подали в 2,5 раза больше, чем в 2020-м. При этом только за первый квартал 2022 года было принято столько же онлайн-заявлений, сколько за весь 2019-й. Подать электронное заявление на оформление полиса ОМС могут лишь пользователи портала mos.ru с полной учетной записью, пишет официальный сайт мэра Москвы.
До этого сообщалось, что с помощью портала mos.ru к нотариусу с момента начала его работы в июне 2021 года записались более 10,2 тысячи жителей Москвы.