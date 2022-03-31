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Более 90 тысяч москвичей за четыре года оформили полис ОМС онлайн

Анастасия Колоскова

Город
Более 90 тысяч москвичей за четыре года оформили полис ОМС онлайн
Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

За четыре года жители столицы более 92 тысяч раз воспользовались услугой электронного оформления полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) на портале mos.ru. Об этом сообщила председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

— Цифровизация услуг во всех сферах в Москве — стабильная тенденция последних лет. Перевод услуг в электронный вид делает процесс обращения за ними удобным и простым, а также экономит время горожан, — рассказала она.

По словам Шинкарук, услугу подачи заявлений на получение полиса ОМС онлайн запустили четыре года назад. До этого москвичам приходилось дважды лично обращаться в центр госуслуг или страховую медицинскую компанию — для подачи заявления и чтобы забрать готовый полис.

При онлайн-подаче заявления личный визит в центр госуслуг потребуется лишь для получения готового полиса. Председатель Комитета государственных услуг отметила, что данный сервис приобрел популярность у горожан. В прошлом году электронных заявлений подали в 2,5 раза больше, чем в 2020-м. При этом только за первый квартал 2022 года было принято столько же онлайн-заявлений, сколько за весь 2019-й. Подать электронное заявление на оформление полиса ОМС могут лишь пользователи портала mos.ru с полной учетной записью, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с помощью портала mos.ru к нотариусу с момента начала его работы в июне 2021 года записались более 10,2 тысячи жителей Москвы.

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