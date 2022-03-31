Около 150 лифтов заменили в Подмосковье за первый квартал 2022 года

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Фонд капитального ремонта Московской области заменил 150 лифтов за первый квартал текущего года, передает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сообщается, что всего лифтовой парк Московской области составляет почти 13 тысяч домов и насчитывает более 54 тысяч лифтов.

В первую очередь замене подлежат лифты, срок эксплуатации которых достигает 25 лет.

На сегодняшний день рисков по вопросу импортозамещения комплектующих в части замены лифтового оборудования не наблюдается. В подъездах устанавливают лифты российского и белорусского производства, практически все комплектующие производятся на территории Московского региона и на территории Белоруссии, передает портал «Подмосковье сегодня».

Жители Подмосковья могут узнать, когда в их доме запланирована замена оборудования при помощи интерактивной карты Фонда капремонта.

Помимо замены лифтового оборудования, в программу капремонта входят общестроительные работы и замена системы газоснабжения. Очередность проведения капитального ремонта определяется с учетом следующих критериев: год ввода в эксплуатацию дома; дата последнего проведения ремонта; техническое состояние дома, передает РИАМО.

До этого сообщалось, что более шести тысяч подъездов отремонтируют в Московской области в этом году в рамках масштабной программы по ремонту подъездов.