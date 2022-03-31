Воры обокрали квартиру на 1,5 миллиона рублей на востоке Москвы

Фото: МВД Медиа

Россия, Москва, Свободный проспект Карта всех событий

Сотрудниками Московского уголовного розыска по горячим следам задержаны квартирные воры. Об этом в четверг, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, в полицию обратился хозяин квартиры на Свободном проспекте, в которой произошла кража. Он рассказал, что замок входной двери был взломан, а из жилища пропали сумки, ювелирные украшения, наручные часы, а также косметика элитных брендов.

По словам заявителя, общая сумма ущерба составила почти полтора миллиона рублей.

Вскоре сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемых на Вешняковской улице. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 37 и 42 лет.

Видео: МВД Медиа

— При досмотре у задержанных обнаружено и изъято похищенное имущество и инструменты для взлома дверей, — пояснил Васенин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранты заключены под стражу.

29 марта стало известно, что женщина лишилась крупной суммы денег после поездки на дачу. Москвичка была на даче, а после возвращения в квартиру обнаружила пропажу 13 тысяч долларов и 28 тысяч евро.