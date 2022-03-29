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Женщина лишилась крупной суммы денег после поездки на дачу

Елена Самойлова

Происшествия
Женщина лишилась крупной суммы денег после поездки на дачу
Фото: Pixabay

Женщина лишилась крупной суммы денег после поездки на дачу. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 28 марта в отделение полиции обратилась женщина с заявлением о том, что из ее квартиры пропало 13 тысяч долларов и 28 тысяч евро.

Она рассказала, что была на даче, а после возвращения в квартиру денег там не обнаружила. Деньги хранились в гардеробной в коробке, об этом знали муж и дети потерпевшей.

Ущерб в рублевом эквиваленте 4 244 000 рублей.

Ранее 29 марта сообщалось, что воры-домушники вынесли из квартиры в Красногорске драгоценности на три миллиона рублей.

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