Автоэксперт оценил решение Верховного суда признать электросамокаты транспортным средством

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Автоэксперт, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев», член Общественной палаты РФ Александр Холодов отметил, что пока преждевременно утверждать, что электросамокаты окончательно признаны транспортным средством.

Он пояснил, что необходимо внести исправления в ПДД, но это непростой процесс, так как правила дорожного движения входят в перечень документов, которые должны быть переизданы полностью.

Автоэксперт добавил, что если электросамокат будет признан транспортным средством, то у водителя возникают определенные обязанности. Как минимум он не может управлять электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения.

— Был прецедентный случай, когда в одном регионе задержали сразу пятерых пьяных на электросамокатах. Четверых лишили прав, а пятый выкрутился, сумев доказать, что это, мол, не транспортное средство, — напомнил эксперт в комментарии ФАН.

30 марта Верховный суд России принял решение, относящее электросамокаты к транспортным средствам. С иском обратился водитель автомобиля, попавшего в ДТП с участием электросамоката, передает Nation News.

Ранее автоюрист Сергей Радько в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какие виды электросамокатов будут признаны транспортными средствами.