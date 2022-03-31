Мобильные операторы начали отказываться от безлимитных тарифов

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Мобильный оператор Yota решил отказаться от безлимитных тарифов в своей линейке. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в пресс-службе Yota.

— Рынок меняется, и мы не можем не реагировать на его изменения. Поэтому приняли решение отказаться от предложений с безлимитным интернетом, — говорится в релизе.

В этом решении их также поддержали и другие сотовые операторы: Tele2, «Билайн» и «МТС», сообщает ТАСС.

Управляющий партнер «ТМТ-Консалтинг» Константин Анкилов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что мобильные услуги в России будут постепенно дорожать. При этом он добавил, что никакого радикального ухудшения качества связи в ближайшее время не произойдет. По его словам, мобильная связь в России довольно дешевая, несмотря на то что отечественные сети построены на оборудовании, которое использует весь мир.

Во вторник, 29 марта, стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будут контролировать рост цен на сотовую связь в России.