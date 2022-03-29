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Эксперты оценили вероятность подорожания мобильных услуг в России

Илья Ашуров

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперты оценили вероятность подорожания мобильных услуг в России
Фото: depositphotos

Мобильные услуги в России будут постепенно дорожать. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» рассказал управляющий партнер «ТМТ-Консалтинг» Константин Анкилов.

— Мобильные услуги будут дорожать. Но мы уже наблюдали пару повышений стоимости услуг сотовой связи на протяжении последних двух лет. Этот процесс иногда будет происходить, но кратного удорожания не будет, — рассказал эксперт.

По его словам, никакого радикального ухудшения качества связи в ближайшее время не произойдет. Также он отметил, что мобильная связь в России довольно дешевая, несмотря на то что отечественные сети построены на оборудовании, которое использует весь мир.

Помимо этого, руководитель аналитического агентства Content-Review Сергей Половников напомнил о мерах правительства по поддержанию операторов, в частности, снижении налога на прибыль и льготном кредитовании на покупку оборудования. Подобные инициативы позволят сотовым операторам сохранить темпы развития сетей и качество сервиса, не повышая цены за услуги.

Подробнее о возможности подорожания услуг связи и возможности отключения безлимитных тарифов читайте в материале «Вечерней Москвы».

Ранее в Минцифры рекомендовали операторам заняться ограничением безлимитных тарифных планов. Также компаниям посоветовали сбалансировать объемы потребляемого трафика мобильными абонентами в рамках тарифных планов, в том числе, «предусмотрев разумное сокращение таких объемов».

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