Поиск баланса: как отказ мобильных операторов от «безлимита» отразится на абонентах

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Минцифры рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов и сбалансировать объемы потребляемого интернет-трафика в пакетных предложениях. В ведомстве это объяснили неопределенностью с поставками телекоммуникационного оборудования. О том, что в связи с этим ожидать на рынке мобильных услуг, — в материале «Вечерней Москвы».

Зачем отменять «безлимит»

В беседе с «ВМ» управляющий партнер «ТМТ-Консалтинга» Константин Анкилов подчеркнул, что рекомендация Минцифры направлена на уменьшение нагрузки на сети сотовой связи. Дело в том, что пользователи безлимитных тарифов могут скачивать большие объемы данных, тем самым создавая дополнительную нагрузку на сеть.

При этом, как отмечает эксперт, отказ от «безлимита» закономерен и не раз обсуждался в среде мобильных операторов:

— Еще в прошлом году операторы отказались от безлимитных тарифов для новых абонентов. Теперь идея в том, чтобы и существующих абонентов, пользующихся архивными тарифами, перевести на ограничения по объему трафика. Но эта идея давно витала в воздухе.

Руководитель аналитического агентства Content-Review Сергей Половников также напомнил «ВМ», что от безлимитных тарифов российские операторы, по сути, уже отказались. По его словам, проблема избыточного трафика может заключаться как раз в архивных тарифах, которыми по-прежнему пользуется достаточно большое количество абонентов.

— Эти архивные тарифы зачастую используются для того, чтобы заменить домашний интернет мобильным. Особенно это актуально для многих дачных и коттеджных поселков за пределами города, где проведение проводного интернета стоит гораздо дороже, чем покупка какой-нибудь шайтан-машинки, которая будет подключена к безлимитному мобильному интернету, — рассказал эксперт.

Что предложат абонентам безлимитных тарифов

Решения об ограничении трафика и переводе пользователей с безлимитным интернет-пакетом на другие тарифы должны принять сами сотовые операторы. Важно понимать, что сообщение Минцифры носит сугубо рекомендательный характер.

Константин Анкилов полагает, что абонентам предложат новые условия, сформулированные с учетом потребления интернет-трафика большинства обладателей таких тарифов. Так, представители «ВымпелКома» (бренд «Билайн» — прим. «ВМ») и «МегаФона» еще в прошлом году сообщили, что, по их данным, большинство клиентов с опциями неограниченного трафика на смартфонах и планшетах используют не более 50 гигабайт интернета в месяц.

В свою очередь Сергей Половников уверен, что отключение от «безлимита», в случае если оно произойдет, коснется исключительно абонентов, которые платят необоснованно низкую плату за свой тариф.

— Есть очень четкая планка — 600–700 рублей. Если ваш тариф укладывается в этот коридор или вы платите больше, можете особо не беспокоиться, так как вас возможные изменения не затронут. Если же ваш безлимитный тариф стоит меньше, значит, он либо подорожает до этой стоимости либо его просто закроют и вам предложат другой тариф с новым набором услуг, — пояснил собеседник «ВМ».

При этом Половников обращает внимание на то, что в тарифной линейке российских мобильных операторов есть опций безлимитного доступа к музыке, видео, а также к отельным приложениям и сервисам. Подобный доступ фактически обеспечивает неограниченный трафик 90 процентов интернет-ресурсов.

Сбои в поставках телеком-оборудования

В Минцифры рекомендацию о снижении мобильного интернет-трафика объяснили неопределенностью с поставками в страну телеком-оборудования:

— В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг.

Как отмечает Анкилов, объем потребляемого в России трафика ежегодно растет. В этих условиях операторы постоянно наращивают мощности своих сетей, что в свою очередь требует инвестиций и закупки необходимого оборудования. Это оборудование поставляется из-за рубежа иностранными компаниями, некоторые из них, например Nokia и Ericsson, уже заявили о приостановке поставок в Россию.

По словам эксперта, временный уход двух крупных поставщиков, безусловно, настораживает операторов. Однако потенциал уже существующих в нашей стране сетей (речь о сетях четвертого поколения — прим. «ВМ») довольно высок — его, как полагает Анкилов, должно хватить минимум на десять лет.

Сергей Половников считает, что рекомендательное письмо Минцифры — это реакция на доклад Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Промышленники заявили, что к лету в России может закончиться телеком-оборудование и начнутся проблемы со связью. Собеседник «ВМ» заявил, что подобное утверждение не имеет под собой никаких оснований:

— Телеком-оборудование — это не батарейка, которую нужно постоянно менять. Телеком-оборудование работает годами, если не десятилетиями. И ничего страшного не произойдет в принципе. Тем более в 2020 году, в начале пандемии, заводы прекращали работу, и поставки оборудования прекратились по всему миру, но нигде никаких коллапсов не произошло.

Эксперт также отметил, что работающие в настоящее время в России мобильные сети «строились с гигантским заделом и запасом», поэтому даже при остановке всех поставок качество связи в стране останется на прежнем уровне минимум на год.

При этом поставки телеком-оборудования, как полагает Половников, возобновятся, как только будут выстроены новые логистические цепочки.

Ожидать ли подорожания мобильных услуг

Константин Анкилов полагает, что услуги связи будут постепенно дорожать. Однако стоит учитывать, что мобильная связь в России довольно дешевая, притом что сети построены на оборудовании, которое использует весь мир.

— Мобильные услуги будут дорожать. Но мы уже наблюдали пару повышений стоимости услуг сотовой связи на протяжении последних двух лет. Этот процесс иногда будет происходить, но кратного удорожания не будет, — сказал эксперт, добавив, что никакого радикального ухудшения качества связи в ближайшее время не произойдет.

Сергей Половников также подчеркнул, что сотовая связь в России — одна из самых дешевых в мире. Подорожание, если оно и произойдет, в абсолютном отношении будет незначительным. Кроме того, эксперт напомнил о мерах правительства по поддержанию операторов:

— Снижение налога на прибыль и льготное кредитование на покупку оборудования — это было сделано именно для того, чтобы операторы могли, сохраняя темпы развития сети и качества сервиса, не повышать цены.