В Подмосковье выделят около 100 миллионов рублей на поддержку семейных ферм и агростартапов

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В текущем году в Московской области будут приняты меры поддержки развития приоритетных отраслей агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования. Так, на развитие семейных ферм планируют выделить 53,5 миллиона рублей, максимальный размер гранта составит 30 миллионов. На развитие агростартапов направят 46,4 миллиона рублей.

Осуществить подачу документации на получение гранта можно до 22 апреля.

Средства, выделенные семейным фермам, можно потратить на разработку проектной документации, приобретение материалов, строительство, модернизацию объектов, покупку сельскохозяйственных животных и птиц. В рамках проекта «Агростартап», который помогает начинающим фермерам, можно потратить грант на строительство, ремонт и закупку оборудования для производственных помещений.

Максимальный размер поддержки по разведению крупного рогатого скота мясно-молочного направления составляет пять миллионов рублей. По другим направлениям можно получить три миллиона рублей, передает издание «Вести Подмосковья».

23 марта столичное правительство выделило грант на развитие производства свежих салатов и других зеленых культур в размере 350 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.