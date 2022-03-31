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СМИ: Газпром прорабатывает сценарий прекращения поставок газа в ЕС

Араз Салехов

Экономика
СМИ: Газпром прорабатывает сценарий прекращения поставок газа в ЕС
Фото: gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Российская компания «Газпром» может прекратить поставки топлива в недружественные страны, такие варианты прорабатываются. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

— Газпром, как утверждают источники «Ъ», действительно прорабатывает возможность полной остановки поставок газа недружественным странам и оценивает последствия такого шага, — говорится в релизе.

Напомним, что отраслевой союз из Германии Aluminium Deutschland выразил обеспокоенность в связи с возможным прекращением поставок газа в страну. Представитель союза отметил, что в Германии изделия проходят многократную термическую обработку в газовых печах. Замена на электрические или водородные печи — достаточно сложный процесс, который требует больших вложений.

Во вторник, 29 марта, потоки газового топлива по трубопроводу Ямал — Европа через компрессорную станцию «Мальнов» в Германии упали до нулевых показателей. При этом поставки через два других трубопровода осуществляются в штатном режиме. До этого российская компания «Газпром» забронировала часть мощностей трубопровода Ямал — Европа для транзита через польскую территорию 29 марта.

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