Эксперт оценил перспективы дальнейшего укрепления российской валюты

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Перспективы российского рубля укрепить положение в ближайшем будущем достаточно хорошие, курс к доллару вернется на докризисный уровень. Об этом сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист Александр Разуваев.

Он отметил, что фундаментально российская экономика достаточно сильная, несмотря на санкционные ограничения. У российской валюты есть шанс на укрепление.

— Я считаю, что у рубля все будет хорошо. По той причине, что летом разморозят резервы ЦБ, потому что выплата годовых дивидендов происходит в июле и августе. Иначе инвестиционные фонды, прежде всего западные, не получат денег, если резервы не разморозят, — рассказал он в комментарии «360».

Разуваев отметил грамотные действия Центрального банка РФ по повышению ключевой ставки и ограничению операций с валютой.

Экономист предположил, что курс российской валюты может вернуться к значениям 70-80 рублей за доллар.

В свою очередь аналитик Михаил Беляев сообщил, что курс доллара к рублю может вернуться к значению менее 80 рублей за доллар США в силу объективных экономических причин. По его словам, произойдет восстановление рубля, который временно утратил свои позиции по отношению к доллару под влиянием негативных новостей, передает ФАН.

Ранее американский инвестор Адам Таунсэнд заявил, что российской валюте удалось отыграть весь санкционный удар.