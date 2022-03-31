Консультационный центр по вопросам призыва на военную службу заработает в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 38к1 Карта всех событий

В Московской городской военной прокуратуре на время призывной кампании с 1 апреля по 15 июля 2022 года будет работать консультационно-правовой центр по вопросам, связанным с призывом на военную службу и альтернативной гражданской службой.

Ежедневно в центре консультации будут оказывать представители юридической службы и отделения военного комиссариата Москвы, а также медицинские работники.

Граждане могут обратиться по вопросам призыва в рабочие дни в 231-ю военную прокуратуру гарнизона по адресу Хорошевское шоссе, дом 38д. Также консультации можно получить по телефону 8 (495) 693-58-98, в выходные дни — по телефону 8 (495) 693-50-55.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва в армию с 1 апреля по 15 июля 2022 года. Об этом в четверг, 31 марта, заявил министр обороны Сергей Шойгу. На воинскую службу в Вооруженные силы России в этом году планируют отправить 134,5 тысячи человек.

29 марта Сергей Шойгу заявил, что Россия выполнила свои основные задачи в рамках первого этапа военной спецоперации на Украине. По его словам, россияне, которых весной 2022 года коснется военный призыв, не будут направляться в горячие точки.