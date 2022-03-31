Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва в армию с 1 апреля по 15 июля 2022 года. Об этом в четверг, 31 марта, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

На воинскую службу в Вооруженные силы России в этом году планируют отправить 134,5 тысячи человек, говорится в документе.

Видео: РИА Новости

Во вторник, 29 марта, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия выполнила свои основные задачи в рамках первого этапа военной спецоперации на Украине. По его словам, россияне, которых весной 2022 года коснется военный призыв, не будут направляться в горячие точки.

Российский лидер в свою очередь поддержал инициативу министра обороны РФ о передаче Донбассу трофейной техники, произведенной на Западе. Президент также выразил готовность принять любые решения на самом высоком уровне по данному вопросу.

Помимо этого, Сергей Шойгу обсудил операцию на Украине в ходе заседания Совбеза. По его словам, участники заседания также затронули тему переговоров с Украиной.