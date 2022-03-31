Загрутдинов рассказал о начале строительства дома по программе реновации в Богородском

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Погонный проезд Карта всех событий

В столичном районе Богородское стартовало строительство жилого дома в рамках реализации программы реновации. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В районе Богородское по адресу Погонный проезд владение 13 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время идут работы подготовительного периода, установка ограждения и устройство временных дорог, — рассказал он, отметив, что ввод в эксплуатацию объекта запланировал на 2023 год.

По словам Загрутдинова, односекционный жилой дом будет оборудован подземной парковкой. Его фасады отделают клинкерными плиткой и кирпичом, а также и металлическими декоративными панелями.

В многоэтажке расположатся 90 квартир с улучшенной отделкой, соответствующий стандартам программы реновации. Из них 18 однокомнатных, 60 двухкомнатных и 12 трехкомнатных. На первом нежилом этаже предусмотрены помещения для кафе, магазинов, спортклубов, салонов красоты и детских секций. В вестибюле дома расположатся комната консьержа, колясочная, кладовая для инвентаря, а также зона почтовых ящиков.

Здание оборудуют двумя лифтами грузоподъемностью 630 и 1000 килограммов. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла будут выполнены на одном уровне с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Здесь появятся спортивная и детская площадки, а также места для отдыха.

До этого глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин сообщил, что жители последних 25 домов, подлежащих сносу по программе реновации, получат новые квартиры с 2029 по 2032 год.