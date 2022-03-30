Названы сроки переселения участников программы реновации из последних 25 домов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Жители 25 домов, подлежащих сносу по программе реновации, получат новые квартиры с 2029 по 2032 год. Об этом в среду, 30 марта, сообщил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

— Планирование переселения по программе реновации полностью завершено. Жители последних 25 домов, сроки переезда которых не были указаны в предыдущей версии документа, будут переселены на третьем этапе программы, с 2029 по 2032 год. Они расположены в районах Пресненский, Богородское и Южное Тушино. В домах проживают 3,3 тысячи человек, — уточнил он.

Согласно размещенному на портале mos.ru приказу, в рамках первого этапа программы реновации до конца 2024 года планируется переезд более 190 тысяч жителей из 1087 домов, в рамках второго этапа с 2025 до конца 2028 года новые квартиры получат 365 тысяч горожан из 1882 построек, а в рамках третьего этапа программы до конца 2032 года — более 425 тысяч человек из 2095 домов.

По словам Левкина, переселение жителей идет согласно графику или даже опережает его. На данный момент в процессе переезда находятся около 73,7 тысячи горожан из 442 домов. Под заселение передано 159 новостроек.

До этого сообщалось, что жители шести домов, которые участвуют в программе реновации, начали переселяться в новые квартиры раньше запланированного срока.