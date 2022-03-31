Около 300 семей переедут в новые квартиры по реновации в районе Царицыно

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кантемировская улица, 27А Карта всех событий

Около 300 семей переедут в новостройку в столичном районе Царицыно в рамках программы реновации. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— На конец марта в Москве запланирована передача под заселение восьми корпусов. Так, в районе Царицыно начался переезд в новостройку на улице Кантемировской, дом 27а. 31 марта к переезду приступили жители домов 33, 37 и 43 на одноименной улице, — рассказал он.

В общей сложности планируют расселить 750 человек. Письма с предложением равнозначных квартир жители трех пятиэтажек получили 30 марта, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В среду, 30 марта, министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что около 400 жителей Кузьминского района переедут в две новостройки по программе реновации. Одна из них расположена на улице Шумилова, дом 4, вторая — на улице Юных Ленинцев, дом 117.

Также стало известно, что жители шести домов, которые участвуют в программе реновации, начали переселяться в новые квартиры раньше запланированного срока.