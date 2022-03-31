Девять дополнительных экспрессов «Ласточка» запустят на Ленинградском направлении

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Россия, Ленинградское направление Карта всех событий

В апреле на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги начнут дополнительно курсировать девять экспрессов «Ласточка». Они позволят сократить интервалы между утренними и вечерними рейсами в часы пик.

В их числе два поезда Москва — Бологое, которые выйдут на маршрут уже в начале месяца. Еще семь экспрессов до Твери и Зеленограда (Крюково) запустят с 27 апреля.

Доехать от Крюкова до Ленинградского вокзала пассажиры экспресса могут всего за 32 минуты — в два раза быстрее, чем на обычном поезде.

Так, на Ленинградском направлении добавятся порядка 19 тысяч пассажирских мест в сутки.

Ознакомиться с расписанием и купить билет можно в приложении «РЖД пассажирам» или в кассах на станциях, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в апреле изменится расписание некоторых поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Несколько электричек будет отменено, а некоторые изменят расписание. Это связано с проведением работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги.