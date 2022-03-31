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Эксперты рассказали, какие продукты могут подешеветь в ближайшее время.

Как пояснила ведущий эксперт в области маркетинговых коммуникаций компании BitRiver Виктория Мостовщикова, на сегодняшний день самый чувствительный фактор в ценообразовании — инфляция на фоне ослабления рубля.

По е словам, сдержать рост розничных цен возможно за счет более жесткого контроля логистической цепочки поставок.

— Наиболее жизненно важные продукты питания, включая сахар и крупы, могут и потерять в цене, вернувшись к отметкам января. Давать умеренно оптимистичные прогнозы можно будет в том случае, если будет проводиться политика сильного рубля, — отметила она в комментарии Life.ru.

Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев добавил, что в настоящее время снижается спрос на крупы и сахар, поэтому цены на эти товары могут вернуться к прошлым значениям.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отметил, что на сегодняшний день не стоит ожидать дальнейшего повышения цен на чай и кофе из–за относительной стабилизации курса доллара. При этом он отметил, что ситуация на рынке все ровно остается напряженной из-за сложностей с поставками продукции, передает НСН.

Ранее первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал в беседе с «ВМ» рассказал, с чем был связан повышенный спрос на хлеб в начале марта.