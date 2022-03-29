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Эксперт объяснил высокий спрос на хлеб среди россиян в первой половине марта

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Эксперт объяснил высокий спрос на хлеб среди россиян в первой половине марта
Фото: Depositphotos

Хлеб стал самым часто покупаемым продуктом в первой половине марта. Такой высокий спрос на эту категорию товаров связан с рядом причин. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

По его словам, первой и главной причиной такого всплеска является резкое падение цен на продукт, вызванный инициативами ретейлеров.

— Кроме того, массовый выход сотрудников из дистанционного режима после ковидных каникул несколько меняет состав продуктовой корзины россиян — основу офисного питания все же составляет именно хлеб и иные хлебобулочные изделия, — пояснил эксперт.

Также Сигал уточнил, что в России традиционно спрос на хлеб существенно увеличивается в период Великого поста: это ежегодное и привычное явление, добавил собеседник «ВМ».

28 марта стало известно, что российские производители вводят мораторий на повышение цен на хлеб. Теперь цены на белый и черный хлеб будут зафиксированы на уровне середины марта до конца 2022 года.

Ранее бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод в беседе с «ВМ» рассказал, какие продукты могут подешеветь в России в ближайшем будущем, а также на каких продуктах можно сэкономить.

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