Эксперт оценила опасность приближающегося к Земле астероида

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Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что в ближайшее время Земле не грозит столкновение с потенциально опасными астероидами. Она отметила, что если бы действительно существовала подобная опасность, то российские специалисты уже сообщили бы об этом.

— По нашим информационным агентствам, нигде не прошла такая тревожная информация и никто из ученых не поднял шум в связи с этим и не стал информацию распространять, — отметила она в комментарии «Москве 24».

Она подчеркнула, что в ближайшее время нашей планете не угрожают опасные астероиды. Астероид 2009 JF1 пролетит мимо Земли 15 мая на безопасном расстоянии, которое составляет 23 миллиона километров. Увидеть космический объект можно только при помощи больших телескопов.

СМИ со ссылкой на NASA сообщили, что 6 мая с Землей якобы столкнется потенциально опасный астероид 2009 JF1. Отмечается, что предполагаемое событие может произойти в 06:34 по московскому времени. Само космическое тело якобы не имеет грандиозных габаритов, однако движется с большой скоростью.