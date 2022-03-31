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Представители почти 70 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2022

Евгений Белоусов

Экономика
Представители почти 70 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2022
Фото: РИА Новости

Участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне 2022 года, подтвердили представители 69 стран. Об этом сообщили в фонде «Росконгресс» в четверг, 31 марта.

Всего приглашения на форум были отправлены иностранным участникам из более чем 190 государств. Среди подтвердивших свое участие: представители Австрии, США, Японии, Германии, Дании, Греции, Казахстана и Белоруссии, передает РИА Новости.

Мероприятие состоится 15–18 июня 2022 года. Ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что форум в Санкт-Петербурге — одно из самых крупных и значимых деловых событий в мире. По его словам, в 2021 году на площадках мероприятия специалисты обеспечили полный комплекс защитных мер от коронавирусной инфекции, которые стали «золотым стандартом».

Кроме того, в Санкт-Петербурге с 11 по 13 апреля 2022 года пройдет VI Международный арктический форум «Арктика — территория диалога». По словам президента РФ Владимира Путина, этот форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий.

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