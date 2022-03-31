Более 700 бутылок поддельного алкоголя изъято в Московской области

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В Дмитровском городском округе пресечен незаконный оборот более 700 бутылок алкогольной продукции. Об этом в четверг, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, 32-летний житель столицы хранил алкогольную продукцию с целью последующей продажи в магазине поселка Некрасовский. При этом соответствующей лицензии у мужчины не было.

— В ходе осмотра магазина сотрудники полиции изъяли из складского помещения 731 бутылку спиртосодержащей продукции различных товарных марок, — рассказала Петрова.

Общая сумма ущерба превысила более 100 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Накануне, 30 марта, полицейские обнаружили подпольный цех по изготовлению алкоголя в Подмосковье.