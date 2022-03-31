Съезд «Эндокринология столицы — 2022» пройдет в Москве с 1 по 3 апреля

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С 1 по 3 апреля московские эндокринологи примут участие в работе XVIII Московского городского съезда «Эндокринология столицы — 2022». Его откроет главный внештатный специалист, эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы, главный врач Эндокринологического диспансера ДЗМ Михаил Анциферов.

— Съезд эндокринологов на три дня станет местом притяжения ведущих специалистов в области клинической эндокринологии, — сказал главный врач диспансера.

Анциферов добавил, что коллеги обменяются опытом внедрения в практическое здравоохранение новых медицинских технологий, схем и методик лечения. Врачи обсудят проблемы персонализации терапевтической тактики и перспективы развития городской эндокринологической службы.

В программу съезда войдут дискуссии по наиболее актуальным вопросам лечения, доклады ведущих экспертов, симпозиумы, семинары, диагностики и профилактики сахарного диабета и его осложнений. Событие проводится при поддержке Медицинской секции МООИ «Московская диабетическая ассоциация», Московской ассоциации эндокринологов, ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России. Предполагается, что в мероприятии примут участие около 4,5 тысячи специалистов.