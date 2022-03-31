Путин предупредил о масштабных кризисах в странах Европы

Фото: Администрация президента РФ

Европе грозят масштабная деиндустриализация и потеря миллионов рабочих мест. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 31 марта.

— Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет. Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира, — рассказал президент.

По его словам, теперь Европу ожидает серия мощных кризисов. Так, за продовольственным кризисом государствам придется столкнуться с кризисом миграционным. Все это приведет к кардинальному снижению уровня жизни в Европе, уточнил он.

— Именно такую цену правящие западные элиты предлагают заплатить людям, как я уже сказал, за свои амбиции и недальновидные действия, — подчеркнул Путин.

Тем не менее, отметил он, до сих пор продолжают приниматься решения, подталкивающие всю мировую экономику к кризису и инфляции, передает ТАСС.

30 марта на заседании Совета Безопасности ООН российский постпред при организации Василий Небензя заявил, что попытки изолировать Российскую Федерацию экономически, финансово и логистически оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба.

Он подчеркнул, что стабильности мирового продовольственного рынка угрожают не действия РФ, а «безудержная санкционная истерия», которую Запад развязал против Москвы. Дипломат отметил, что последствия антироссийских санкций напрямую затронут жителей стран, которые их ввели.