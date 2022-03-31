Золотовалютные резервы РФ на 25 марта составили 604,4 миллиарда долларов

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Международные резервы России на 25 марта составили 604,4 миллиарда долларов. Таким образом, они сократились на 38,8 миллиарда долларов по сравнению с данными на 18 февраля. Об этом сообщили в Банке России (ЦБ) в четверг, 31 марта.

— Основными факторами сокращения резервов были валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютная переоценка активов, — говорится в сообщении.

Международные резервы РФ состоят из средств в иностранных валютах, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ, а также монетарного золота.

До этого ЦБ рекомендовал кредитным организациям скорректировать подходы к установлению курсов купли-продажи иностранной валюты клиентам-юрлицам.

9 марта «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и попыталась понять, действительно ли страна находится на грани дефолта. Аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России. Пересмотр рейтинга эксперт прежде всего связывает с заморозкой части резервов ЦБ.