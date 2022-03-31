Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина поджег полицейский участок, чтобы уничтожить материалы своего дела

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина поджег полицейский участок, чтобы уничтожить материалы своего дела
Фото: МВД Медиа

В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемого в попытке поджога пункта полиции. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В станице Анапская злоумышленник вошел в помещение пункта полиции, вылил на пол горючую жидкость, поджег ее, а затем скрылся. Полицейские незамедлительно приняли меры по ликвидации возгорания, — пояснила представитель ведомства.

Она добавила, что огонь потушен, а пострадавших не было.

Видео: МВД Медиа

В кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали 31-летнего местного жителя. Мужчина был ранее судим за применение насилия в отношении представителя власти.

— Данный гражданин знал, что является фигурантом уголовного дела и таким криминальным способом пытался уничтожить служебную документацию, — уточнила Волк.

В отношении задержанного принято процессуальное решение, он находится под стражей.

Ранее 31 марта сообщалось, что двое вандалов разгромили и осквернили святые места в Нижегородской области.

Читайте также:
Краснодарский край Полиция Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте