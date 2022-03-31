Мужчина поджег полицейский участок, чтобы уничтожить материалы своего дела

Фото: МВД Медиа

В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемого в попытке поджога пункта полиции. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В станице Анапская злоумышленник вошел в помещение пункта полиции, вылил на пол горючую жидкость, поджег ее, а затем скрылся. Полицейские незамедлительно приняли меры по ликвидации возгорания, — пояснила представитель ведомства.

Она добавила, что огонь потушен, а пострадавших не было.

Видео: МВД Медиа

В кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали 31-летнего местного жителя. Мужчина был ранее судим за применение насилия в отношении представителя власти.

— Данный гражданин знал, что является фигурантом уголовного дела и таким криминальным способом пытался уничтожить служебную документацию, — уточнила Волк.

В отношении задержанного принято процессуальное решение, он находится под стражей.

Ранее 31 марта сообщалось, что двое вандалов разгромили и осквернили святые места в Нижегородской области.