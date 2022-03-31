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Минфин США расширил санкции в отношении России

Евгений Белоусов

В мире
Минфин США расширил санкции в отношении России
Фото: МИД РФ

Министерство финансов США расширило свои санкционные списки по России, добавив в них 13 физических лиц и 21 компанию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 31 марта.

Так, в санкционный список были внесены предприятия «Сертал», «Серния инжиниринг», «НИИ «Вектор», АО «Микрон» и «Т-Платформы». В Минфине подчеркнули, что новые санкции вводятся против действующих лиц в технологическом секторе России.

При помощи ограничительных мер США пытаются воспрепятствовать «уклонению от беспрецедентных многосторонних санкций и закупке критически важных западных технологий», передает ТАСС.

В пятницу, 18 марта, правительство Японии сообщило о введении новых санкций в отношении частных лиц и российских компаний. В частности, они затрагивают официального представителя МИД России Марию Захарову. Новые санкции также затронут 15 частных лиц, девять компаний и организаций.

В среду, 30 марта, представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщил, что Лондон отказался оплачивать российский газ рублями. Кроме того, в Великобритании допускают ужесточение санкций в вопросе ограничения доступа российских банков к системе SWIFT.

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