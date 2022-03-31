Минфин США расширил санкции в отношении России
Министерство финансов США расширило свои санкционные списки по России, добавив в них 13 физических лиц и 21 компанию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 31 марта.
Так, в санкционный список были внесены предприятия «Сертал», «Серния инжиниринг», «НИИ «Вектор», АО «Микрон» и «Т-Платформы». В Минфине подчеркнули, что новые санкции вводятся против действующих лиц в технологическом секторе России.
При помощи ограничительных мер США пытаются воспрепятствовать «уклонению от беспрецедентных многосторонних санкций и закупке критически важных западных технологий», передает ТАСС.
В пятницу, 18 марта, правительство Японии сообщило о введении новых санкций в отношении частных лиц и российских компаний. В частности, они затрагивают официального представителя МИД России Марию Захарову. Новые санкции также затронут 15 частных лиц, девять компаний и организаций.
В среду, 30 марта, представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщил, что Лондон отказался оплачивать российский газ рублями. Кроме того, в Великобритании допускают ужесточение санкций в вопросе ограничения доступа российских банков к системе SWIFT.