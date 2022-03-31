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Небоскреб Grand Tower в «Москве-Сити» переименовали в Moscow Towers

Лейла Алиева

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Небоскреб Grand Tower в «Москве-Сити» переименовали в Moscow Towers
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Небоскреб Grand Tower, находящийся в деловом центре «Москва-Сити», переименован в Moscow Towers. Об этом рассказал в четверг, 31 марта, консультант проекта.

— В марте было получено свидетельство Роспатента №859196 на регистрацию товарного знака и официального названия — Moscow Towers, — говорится в сообщении.

Напомним, высота здания составляет 284 метра, а площадь — 400 тысяч квадратных метров. Moscow Towers объединяет две башни, образующие букву «М», которая символизирует Москву.

Проект разработан международным бюро Werner Sobek, руководителем которой является немецкий архитектор и инженер Вернер Зобек, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что подземный пешеходный переход около «Москва-Сити» реконструируют. В ходе работ планируют отремонтировать тоннельные части сооружения. В частности, специалисты заменят облицовку стен вестибюля, пешеходных тоннелей, лестничных сходов, покрытия полов и колясочных спусков, а также обновят служебные помещения.

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