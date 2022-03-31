Путин заявил об обмане Запада из-за прекращения лизинга самолетов

Фото: Администрация президента РФ

В ближайшее время Россия не сможет продолжать сотрудничество в авиаотрасли со своими прежними партнерами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг, 31 марта.

— Месяц назад европейские и американские компании в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными сервисными компаниями в России. По сути, они обманули российских партнеров, — рассказал президент.

Он также отметил необходимость корректировки развития авиаотрасли в России. По его словам, доля отечественных самолетов должна существенно вырасти в ближайшие десять лет. Лидер при этом обещал поддержку отечественным авиакомпаниям.

Однако Россия не пытается ни от кого закрываться, подчеркнул президент. Страна всегда открыта для сотрудничества, но игнорировать нынешние реалии просто не получится, передает слова Путина ТАСС.

Также Путин заявил, что Европе грозят масштабная деиндустриализация и потеря миллионов рабочих мест. По его словам, теперь Европу ожидает серия мощных кризисов. Так, за продовольственным кризисом государствам придется столкнуться с кризисом миграционным. Все это приведет к кардинальному снижению уровня жизни в Европе, уточнил он.