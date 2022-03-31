Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Загрутдинов: Временный путепровод появился на Дмитровском шоссе

Александр Афонин

Город
Загрутдинов: Временный путепровод появился на Дмитровском шоссе
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Завершено строительство временного путепровода на Дмитровском шоссе. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Мы завершили строительство временного путепровода на Дмитровском шоссе, переведено движение автотранспорта в сторону центра на временный путепровод, строители приступают к демонтажу части существующего путепровода по направлению в сторону центра, — рассказал он газете «Комсомольская правда».

Загрутдинов добавил, что в течение недели планируется полностью перевести движение автотранспорта на временный путепровод и приступить к демонтажу и реконструкции действующего путепровода. Во время работ по реконструкции старого путепровода необходимо полностью заменить опоры и пролетные строения, отметил руководитель ведомства.

Длина нового путепровода после реконструкции составит 312 метров, а ширина — 44 метра. Он обеспечит движение автотранспорта по четырем полосам в каждом направлении.

Руководитель ведомства добавил, что согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, работы проводятся без потери пропускной способности магистрали.

29 марта глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что специалисты выполнили надвижку металлоконструкций пролетных строений эстакады через Волгоградский проспект на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) почти на 50 процентов.

Читайте также:
Строительство Москва Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте