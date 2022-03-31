Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Согласно документу, ежемесячные выплаты начнутся с 1 апреля и будут постоянными. Правительству также поручается утвердить примерный перечень документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, а также до 1 мая обеспечить гражданам возможность обратиться за ее назначением.

Размер выплаты в зависимости от обстоятельств может составлять 50, 75 и 100 процентов от величины прожиточного минимума для детей по региону, говорится в документе.

19 марта в Минтруде сообщили, что социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6 процента с 1 апреля. Для реализации изменений из бюджета до конца года направят 33,7 миллиарда рублей.

До этого, 8 марта, Путин подписал закон о мерах в социальной сфере и экономике в условиях санкций. Так, правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года.