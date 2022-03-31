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«Не может такого быть!»: Лоза оценил шансы Расторгуева засудить Бейонсе

Рафаэль Залян

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Не может такого быть!»: Лоза оценил шансы Расторгуева засудить Бейонсе
Фото: Youtube / LABELCOM

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев не сможет засудить за плагиат певицу Бейонсе. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» певец Юрий Лоза.

— Не может такого быть! Не может просто исполнитель песни предъявлять какие-то претензии, поскольку он не является автором, — заявил Лоза.

В разговоре с «ВМ» музыкант категорически отверг возможность Расторгуева судиться с Бейонсе, ведь он только исполнитель. Никакого отношения к композиции «Ты неси меня река» лидер «Любэ» не имеет, считает он. Стихи к песне, напомнил артист, написал режиссер Александр Митта, а мелодию — композитор Игорь Матвиенко.

По его словам, только сами авторы композиции могут решать, подавать на Бейонсе в суд или нет. Однако, отметил Лоза, случаев, когда зарубежные артисты используют в своих песнях отрывки из российских музыкальных произведений, не так уж и мало.

Песня Be Alive стала саундтреком к фильму «Король Ричард». Композиция вышла в качестве отдельного неальбомного сингла 12 ноября 2021 года. А композиция «Ты неси меня река» вышла в 2001 году и стала одной из визитных карточек российской группы «Любэ».

31 марта Расторгуев высказался о схожести обеих песен, но к вопросу подошел с юмором. По его словам, этой истории уже больше полугода.

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