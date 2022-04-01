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МИД РФ: Антироссийские санкции негативно влияют на жизнь в Европе

Георгий Соланович

В мире
МИД РФ: Антироссийские санкции негативно влияют на жизнь в Европе
Фото: МИД РФ

Антироссийские санкции Европы не входят в интересы региона и не останутся без ответа РФ. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец.

— Действия ЕС без ответа не останутся. В странах ЕС, может быть, все-таки поймут, что конфронтация — не в их интересах. Брюссельские безответственные санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев, — заявил он.

Кобринец добавил, что в случае продолжения конфронтации РФ и ЕС европейские регион может превратиться в зону конфликта, передает РИА Новости.

30 марта на заседании Совета Безопасности ООН российский постпред при организации Василий Небензя заявил, что попытки изолировать Российскую Федерацию экономически, финансово и логистически оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба.

Он подчеркнул, что стабильности мирового продовольственного рынка угрожают не действия РФ, а «безудержная санкционная истерия», которую Запад развязал против Москвы. Дипломат отметил, что последствия антироссийских санкций напрямую затронут жителей стран, которые их ввели.

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