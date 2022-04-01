Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В ФРГ сочли нищету возможным последствием введения эмбарго на энергоресурсы РФ

Георгий Соланович

В мире
В ФРГ сочли нищету возможным последствием введения эмбарго на энергоресурсы РФ
Фото: Pixabay

Введение эмбарго на нефть и газ из России нанесет непоправимый ущерб немецкой экономике. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

— Нам не следует никому помогать, тем самым вызывая нужду и нищету в Германии, если мы не уверены, что это действительно повлияет на Россию, — заявил он.

Ченчер подчеркнул, что стремление ФРГ к освобождению от энергетической зависимости от России не должно сопровождаться экономической катастрофой, передает издание ZDF.

30 марта на заседании Совета Безопасности ООН российский постпред при организации Василий Небензя заявил, что попытки изолировать Российскую Федерацию экономически, финансово и логистически оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба.

Он подчеркнул, что стабильности мирового продовольственного рынка угрожают не действия РФ, а «безудержная санкционная истерия», которую Запад развязал против Москвы. Дипломат отметил, что последствия антироссийских санкций напрямую затронут жителей стран, которые их ввели.

Читайте также:
Санкции Россия Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте