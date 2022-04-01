В ФРГ сочли нищету возможным последствием введения эмбарго на энергоресурсы РФ

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Введение эмбарго на нефть и газ из России нанесет непоправимый ущерб немецкой экономике. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

— Нам не следует никому помогать, тем самым вызывая нужду и нищету в Германии, если мы не уверены, что это действительно повлияет на Россию, — заявил он.

Ченчер подчеркнул, что стремление ФРГ к освобождению от энергетической зависимости от России не должно сопровождаться экономической катастрофой, передает издание ZDF.

30 марта на заседании Совета Безопасности ООН российский постпред при организации Василий Небензя заявил, что попытки изолировать Российскую Федерацию экономически, финансово и логистически оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба.

Он подчеркнул, что стабильности мирового продовольственного рынка угрожают не действия РФ, а «безудержная санкционная истерия», которую Запад развязал против Москвы. Дипломат отметил, что последствия антироссийских санкций напрямую затронут жителей стран, которые их ввели.