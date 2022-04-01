СК расследует дело о геноциде мирного населения в Донбассе

Фото: СК РФ

Следственный комитет России предъявил обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам, среди которых числятся бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник украинского генштаба Виктор Муженко. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— В ходе расследования Следственным комитетом постоянно анализируется большой массив документов и иные данные. Содержащиеся в них сведения позволили расширить объем обвинения отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса, — сообщили в ведомстве.

Также председатель ведомства Александр Бастрыкин выступил с поручением об увеличении следственной группы, которая занимается расследованием преступлений украинских националистов в Донбассе.

Помимо этого, председатель СК поручил провести расследование по факту убийства боевиками националистического полка «Азов» жительницы Мариуполя. Уточняется, что националисты долгое время удерживали девушку в подвале одной из школ города. Там располагалась их база.