Цены на сахар в столице снизились одновременно со спросом

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В столице снизился ажиотажный спрос на сахар, который наблюдался на протяжении марта. В связи с этим цены на продукт в магазинах снизились в среднем на пять рублей за килограмм. Об этом сообщили представители одной из крупных торговых сетей.

Они пояснили, что при росте спроса покупателей поставщики могут увеличивать цены на товар для продавцов. Однако при падении спроса начинается обратный процесс, чтобы товар не залеживался надолго на полках.

— В период повышенного спроса мы получали уведомления от поставщиков о повышении отпускных цен и каждое из них рассматривали в индивидуальном порядке, обсуждали объективность повышения и возможности по его сдерживанию. И в случае если по обоснованным причинам мы были вынуждены принять новые цены поставки, то корректировалась и цена на полках, — рассказали представители сети.

Уточняется, что рост цен на сахар наблюдался на прошлой неделе, однако в настоящий момент видна тенденция к ее снижению и стабилизация спроса на товар.

В сети отметили, что внутренних российских запасов хватит, чтобы закрыть все потребности населения. Поставщики отгружают увеличенные объемы продукции, чтобы рынок смог отрегулировать цены на товар.

В ближайшее время ситуация должна нормализоваться, а торговые сети призывают покупателей осознанно подходить к созданию запасов сахара и других товаров, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого эксперты рассказали, какие продукты могут подешеветь в ближайшее время.