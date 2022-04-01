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Немецкий аналитик предрек России рекордные доходы от экспорта газа

Араз Салехов

Экономика
Немецкий аналитик предрек России рекордные доходы от экспорта газа
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская Федерация может получить рекордные доходы от продажи природного газа, поскольку на спотовых рынках цена за газ увеличилась в пять раз. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил эксперт Янис Клюге из Немецкого института по международным отношениям и безопасности.

— До сих пор газ не играл такой большой роли в бюджете, имея соотношение примерно один к четырем по сравнению с нефтью. Однако в этом году газ может дать аналогичный заработок, поскольку многие контракты приводят в соответствие со спотовой ценой. Это означает, что Газпром получит рекордные доходы, — предположил эксперт из Германии.

Клюге считает, что российский бюджет в 2022 году может оказаться профицитным. Он отметил, что продажа энергоресурсов позволит России компенсировать рост инфляции, а также снизить сбор налога на прибыль и НДС, сообщает РИА Новости.

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер заявил, что введение эмбарго на нефть и газ из России нанесет непоправимый ущерб экономике ФРГ. По его словам, подобные действия со стороны ФРГ могут спровоцировать в стране нужду и нищету.

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