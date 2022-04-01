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Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам

Араз Салехов

Общество
Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам
Фото: Unsplash

Франция объявила о возобновлении выдачи виз всех категорий, включая туристические, с сегодняшнего дня. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили на сайте Генерального консульства Франции в Москве.

Уточняется, что сертификат о вакцинации больше не требуется при подаче заявки на визу. При этом поехать во Францию с туристическими целями смогут не все желающие россияне. Это связано с тем, что Россия до сих пор числится в списке стран с высокими эпидемиологическими рисками в плане коронавирусной инфекции, согласно французскому перечню.

Для въезда в страну гражданину РФ придется предъявить сертификат о вакцинации препаратом, признанным в Евросоюзе, сообщает РИА Новости.

Также с 1 апреля Южная Корея возвращает безвизовый режим на въезд на территорию страны для россиян. Чтобы посетить страну необходимо будет зарегистрироваться в системе K-ETA.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил ЕС остановить выдачу виз гражданам России в рамках нового пакета санкций. Очередные ограничительные меры, считает он, должны быть созданы быстро.

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