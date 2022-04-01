Врач пояснил, зачем нужна ежегодная диспансеризация

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Чтобы выявить возможные заболевания на ранней стадии, следует регулярно проходить диспансеризацию, которая включает в себя необходимые лабораторные и инструментальные методы диагностики. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Иван Старостин.

Он пояснил, что диспансеризация имеет важное значение, так как большое количество заболеваний не проявляют себя долгое время, а на поздней стадии их сложно вылечить. Диспансеризация дает возможность выявить заболевание на ранней стадии и начать своевременное лечение.

Диспансеризацию следует проходить с 18 до 39 лет как минимум один раз в три года, а лучше всего ежегодно. Во время процедур у пациента возьмут общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи. Также врачи оценят показатели давления, пульса, веса, роста, состояние кожных покровов.

Кроме того, во время диспансеризации пациенты проходят рентгенографию органов грудной клетки, а также электрокардиографию внутренних органов — для диагностики патологии сердца.

Как отметил Старостин, в возрасте от сорока лет и старше диспансеризацию следует проходить ежегодно. В этом возрасте, помимо вышеперечисленных анализов, нужно сдать анализ кала на скрытую кровь. Для женщин дополнительно рекомендуется проходить маммографию один раз в два года, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что диспансеризация и профилактические осмотры возобновились в Подмосковье. Как напомнила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова, своевременный медицинский осмотр помогает выявить заболевание на ранней стадии и незамедлительно начать лечение.