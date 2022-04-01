Свыше тысячи километров дорог отремонтируют в Подмосковье в 2022 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Свыше тысячи километров дорог планируется отремонтировать в Московской области в текущем году, сообщили в областном Минтрансе. На трети участков работы проведут по просьбам местных жителей, которые они оставили на портале «Добродел».

Шесть сотен участков — муниципальные дороги общей протяженностью около 456 километров. Сто семьдесят участков приходятся на региональную сеть, их протяженность превышает шестьсот километров, передает портал «Подмосковье сегодня».

Глава регионального Минтранса Алексей Гержик отметил, что дорожная техника готова к началу работ. Текущая экономическая ситуация в стране не отразится на сроках проведения ремонта. Основные работы начнутся в апреле, после того как установится плюсовая температура.

Завершение ремонтных работ запланировано на конец лета.

В прошлом году в Московской области отремонтировали 277 километров федеральных дорог. Благодаря этому дорожное движение на этих участках стало безопаснее, передает РИАМО.

5 марта ГБУ «Автомобильные дороги» рассказали москвичам, что около двух тысяч единиц подметально-вакуумной техники регулярно очищают столицу от загрязнений и пыли. Спецмашины используют при уборке проезжей части дорог, тротуаров и пешеходных зон.