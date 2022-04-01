Врач перечислил фрукты, способствующие набору лишнего веса

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Слишком частое употребление некоторых фруктов и ягод может привести к набору лишних килограммов. Об этом сообщил заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон.

По его словам, стройности фигуры может навредить злоупотребление инжиром, бананами и виноградом.

— Глюкоза, попадая в организм, способствует выработке в том числе и инсулина. И этот инсулин способствует переводу лишней глюкозы в жир, и люди полнеют, — заявил эксперт в эфире телеканала «Россия-1».

Профессор призвал с осторожностью употреблять перечисленные фрукты и ягоды.

По мнению американского врача-диетолога Кортни Д Анджело лучшим фруктом, помогающим в борьбе с лишним весом являются яблоки. По ее словам, яблоки благотворно влияют на здоровье кишечника, способствуют снижению уровня холестерина и нормализации артериального давления. Специалист пояснила, что эти фрукты особенно богаты пектиновыми волокнами, которые делают две вещи: придают чувство сытости и замедляют обмен веществ, потому что медленно расщепляются. Д'Анджело также упомянула исследование японских ученых, согласно которому полифенолы, содержащиеся в яблоках, снижают количество откладывающегося в области брюшной полости жира