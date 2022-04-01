Губернатор Курской области Старовойт: Силовые службы региона переведены в режим повышенной готовности

Фото: Официальный сайт администрации Курской области

В Курской области объявили о переводе силовых служб в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности. Сохраняем спокойствие. Продолжаю держать в курсе событий, — рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Старовойт провел телефонную беседу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, в ходе которой предложил ему помощь. Однако он заявил, что на данном этапе в регионе всего хватает и поблагодарил Старовойта за поддержку, говорится в сообщении.

Напомним, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, два человека пострадали. Работникам нефтебазы уже оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что возгорание на нефтебазе Белгорода произошло вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте. По его словам, населению региона ничего не угрожает.