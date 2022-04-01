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Эксперты рассказали, куда лучше вложить сбережения

Ирина Игнатенко

Экономика
Эксперты рассказали, куда лучше вложить сбережения
Фото: Пресс-служба Госдумы

Эксперты рассказали, куда лучше вложить сбережения на фоне непростой экономической ситуации.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин рекомендует класть накопления на краткосрочные вклады на два-три месяца, так как ситуация в мире быстро меняется. Если же имеются значительные сбережения, то лучше вложить их в недвижимость.

Улучшились и условия для инвестиций в золото. Если раньше в России при покупке слитка приходилось уплачивать 18 процентов НДС, то теперь этот налог отменен.

При этом с валютными вкладами стоит быть осторожнее, так как по ним введен ряд ограничений.

— До 9 сентября владелец валютного счета или вклада сможет снять только 10 тысяч долларов с любого валютного вклада, причем если такой вклад открыт человеком до 9 марта. Забрать валюту со счета или вклада, сделанного позже, у людей сегодня не получится, — пояснила в комментарии «Подмосковье сегодня» директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса Ирина Андриевская.

В свою очередь аналитик Василий Карпунин отметил, что портфель из акций стоит разбить на части: 30 процентов — на акции внутреннего рынка (крупнейшие банки, потребительский сектор, представители электроэнергетики), 10 процентов — в нейтральные бумаги (производители продуктов питания), 60 процентов — экспортеры (нефть, металлы, удобрения, уголь, алмазы, драгметаллы), передает Life.ru.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с «ВМ» рассказал, как правильно делать сбережения.

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