Эксперты рассказали, куда лучше вложить сбережения
Эксперты рассказали, куда лучше вложить сбережения на фоне непростой экономической ситуации.
Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин рекомендует класть накопления на краткосрочные вклады на два-три месяца, так как ситуация в мире быстро меняется. Если же имеются значительные сбережения, то лучше вложить их в недвижимость.
Улучшились и условия для инвестиций в золото. Если раньше в России при покупке слитка приходилось уплачивать 18 процентов НДС, то теперь этот налог отменен.
При этом с валютными вкладами стоит быть осторожнее, так как по ним введен ряд ограничений.
— До 9 сентября владелец валютного счета или вклада сможет снять только 10 тысяч долларов с любого валютного вклада, причем если такой вклад открыт человеком до 9 марта. Забрать валюту со счета или вклада, сделанного позже, у людей сегодня не получится, — пояснила в комментарии «Подмосковье сегодня» директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса Ирина Андриевская.
В свою очередь аналитик Василий Карпунин отметил, что портфель из акций стоит разбить на части: 30 процентов — на акции внутреннего рынка (крупнейшие банки, потребительский сектор, представители электроэнергетики), 10 процентов — в нейтральные бумаги (производители продуктов питания), 60 процентов — экспортеры (нефть, металлы, удобрения, уголь, алмазы, драгметаллы), передает Life.ru.
До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с «ВМ» рассказал, как правильно делать сбережения.