Минобороны опубликовало видео с захватом группы модернизированных танков ВСУ

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вооруженные силы Российской Федерации в Черниговской области на севере Украины сумели захватить группу модернизированных танков. Экипаж противника отошел без какого-либо сопротивления. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ролике показана группа из четырех украинских танков Т-64БВ. В частности, продемонстрированы боеприпасы внутри танков, в том числе загруженные в карусель автомата заряжания. Боевые машины не имеют каких-либо видимых повреждений.

Уточняется, что данные модели танков оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации натовского образца, сообщает РИА Новости.

Росгвардейцы успешно форсировали реку на окраине города Изюм под Харьковом и захватили в плен нескольких лидеров украинских нацформирований. Также сотрудники Росгвардии сумели добыть важные документы.

Также стало известно, что российский спецназ взял в плен украинских солдат, совершавших пытки над российскими военнослужащими на территории Украины. Российским солдатам удалось захватить граждан Украины, состоящих в фанатской группировке «местного футбольного клуба «Металлист»