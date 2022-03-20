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Росгвардия взяла в плен лидеров нацформирований в Изюме

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
Политика
Росгвардия взяла в плен лидеров нацформирований в Изюме
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Росгвардейцы успешно форсировали реку на окраине города Изюм под Харьковом и захватили в плен нескольких лидеров украинских нацформирований. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 20 марта.

— Благодаря грамотным действиям спецназа Росгвардии удалось отбить атаки и удержать плацдарм, выполнить сложнейшую задачу и при этом сберечь жизни солдат и офицеров. За мужество и героизм, проявленные в этом бою, 40 военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам, — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники Росгвардии сумели добыть важные документы.

До этого Министерство обороны РФ впервые показало, как истребители Су-35 выполняют ночные полеты во время спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

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