Шаманов: Спецназ взял в плен причастных к пыткам российских пленных на Украине

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Вооруженные силы России взяли в плен украинских солдат, совершавших пытки над российскими военнослужащими на территории Украины. Об этом во вторник, 29 марта, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов.

— (Те, кто — прим. «ВМ») измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде, — рассказал он.

Парламентарий уточнил, что российские солдаты захватили граждан Украины, состоящих в фанатской группировке «местного футбольного клуба «Металлист», сообщает РИА Новости.

В понедельник, 28 марта, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Мариуполе были найдены тела жертв украинских нацистов, на которых обнаружили следы от пыток и издевательств. По его словам, тела убитых людей находят в зданиях, которые удалось освободить от бойцов Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, сегодня завершились переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле завершились. Они продолжались около трех часов.

Пользователи китайской социальной сети Weibo осудили видеоролик с издевательствами украинских военных над российскими военнопленными. За несколько часов после публикации под записью набралось более тысячи комментариев. В большинстве своем они несли осуждающий характер.