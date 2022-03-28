«Поведение нацистов»: китайцы осудили видео с издевательствами над пленными из России

Фото: gur.gov.ua

Видеоролик с издевательствами украинских военных над российскими военнопленными спровоцировал большое количество неодобрительных комментариев от пользователей китайской социальной сети Weibo.

Человек, опубликовавший видео, утверждает, что на нем запечатлены действия украинских военных в отношении военнослужащих РФ, а также ЛНР и ДНР. Место и время съемки не уточняются.

За несколько часов после публикации под записью набралось более тысячи комментариев. Большинство пользователей осуждают действия ВСУ и называют подобное поведение «нацистским».

«Это поведение нацистов, после этого еще говорят, что на Украине нет нацистов»; «А как же Женевская конвенция?»; «Это военное преступление», — передает комментарии пользователей РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

23 марта официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия уже два раза обменялась пленными с Украиной. Она уточнила, что Европа не смогла сделать правильных выводов из последствий бомбардировок Югославии, Ирака и Ливии американской авиацией. Главная проблема, по ее словам, заключается в «желании Брюсселя и стоящего за ним Вашингтона вмешиваться в дела живущих по соседству суверенных стран».